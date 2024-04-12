مكرزل للـLBCI: نحن اليوم هنا لتأكيد خياراتنا مع الدولة وأن باسكال سليمان شهيد وللتأكيد على حرية وسيادة لبنان وأن هذه القضية لن تموت

امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!

امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!

الأمين العام لحزب القوات اللبنانية إميل مكرزل للـLBCI: باسكال سليمان شهيد وغياب الدولة يؤثر على حياة اللبنانيين وعائلاتهم ووقفتنا اليوم ليست "قواتية" محض بل وقفة لجميع اللبنانيين