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o
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o
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o
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o
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o
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o
البقاع
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الخارجية الفرنسية تنصح الفرنسيين بالإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية
آخر الأخبار
2024-04-12 | 05:43
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الخارجية الفرنسية تنصح الفرنسيين بالإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية
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