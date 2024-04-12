الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
كسر عضم - السراديب
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بدء الصلاة عن روح باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل

آخر الأخبار
2024-04-12 | 06:02
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بدء الصلاة عن روح باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بدء الصلاة عن روح باسكال سليمان في كنيسة مار جرجس في جبيل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الصلاة

باسكال

سليمان

كنيسة

LBCI التالي
توقيف مراهقين في ألمانيا على خلفية مخطط لشن هجوم إرهابيّ
الخارجية الفرنسية تنصح الفرنسيين بالإمتناع عن السفر إلى إيران وإسرائيل ولبنان والأراضي الفلسطينية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:12

الوكالة الوطنية: تحليق استطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
09:11

المقاومة الاسلامية: استهداف موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابةً مباشرة

LBCI
أخبار دولية
09:02

الخارجية الهندية: على الهنود في إيران وإسرائيل مراعاة الاحتياطات اللازمة لسلامتهم

LBCI
منوعات
08:37

كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
09:12

الوكالة الوطنية: تحليق استطلاعي فوق قرى قضاءي صور وبنت جبيل

LBCI
آخر الأخبار
09:11

المقاومة الاسلامية: استهداف موقع ‏مسكاف عام بالأسلحة المناسبة وتحقيق إصابةً مباشرة

LBCI
منوعات
08:37

كلب يقاطع بثاً مباشراً... تغوط على طاولة المذيعة أمام المشاهدين: كيف كان ردّ فعلها؟ (فيديو)

LBCI
رياضة
08:22

برنامج بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للعام المقبل: الافتتاح في أستراليا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
امن وقضاء
2024-04-11

بعد موجة من الانذارات والتهديدات في برج حمود البلدية تصدر بيانًا

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير

LBCI
أخبار لبنان
2024-04-08

المفتي قبلان: نطالب الدولة بتفعيل كل إمكانات الأمن الاستباقي لأن الفوضى والفلتان والتجييش الطائفي أكبر أعداء للسلم الأهلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:00

قضية النازحين الى الواجهة وهذا ما قاله حزب القوات

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
08:04

جثمان باسكال سليمان وصل جبيل... والراعي ترأس رتبة دفنه

LBCI
أخبار لبنان
07:33

جعجع: مواجهتنا ليست للاخذ بالثأر وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير

LBCI
أخبار لبنان
07:30

حواط: أزمة اللجوء خطيرة وأصبحنا رهائن في بلادنا والأسوأ اننا سنصبح غرباء

LBCI
أخبار دولية
06:51

الصين تعارض أي سلوك يثير نزاعات مع الدول الأخرى

LBCI
أخبار لبنان
06:43

الراعي في مراسم دفن سليمان: بعض النازحين السوريين باتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين ولمصلحة من هذه الفوضى؟

LBCI
امن وقضاء
05:55

مرفوعًا على الأكف... إستقبال جثمان باسكال سليمان أمام كنيسة مار جرجس في جبيل

LBCI
أخبار لبنان
05:30

بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات خلال لقائه ميقاتي

LBCI
أخبار لبنان
04:27

جبيل تستعد لوداع باسكال سليمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

برشلونة وأتلتيكو مدريد يقتربان من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا... و٤ مواجهات قوية منتظرة الليلة في اليوروبا ليغ

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
06:35

الراعي خلال الصلاة عن راحة نفس باسكال سليمان: الحقيقة ستظهر لا محالة لكن من المؤسف أن يكون مقترفو هذه الجريمة من النازحين السوريين الذين اسقبلهم لبنان وبعضهم يرتكب الجرائم المتنوعة على أرض البلد وباتوا يشكلون خطرًا على اللبنانيين

LBCI
خبر عاجل
07:21

جعجع: المواجهة مستمرة وستبقى مستمرة للوصول إلى شاطئ أمان فعلي وثابت ونهائي ومواجهتنا ليست للاخذ بالثار أو ردة فعل وليست طائفية بل للانتقال من الواقع المرير الذي نحن فيه

LBCI
أخبار لبنان
12:09

تضامنا مع عائلة باسكال سليمان... نواب قوى المعارضة يدعون الى تحويل يوم الجمعة الى يوم حداد وطني

LBCI
آخر الأخبار
14:51

لا إعادة انتشار للجيش اللبناني على مداخل الضاحية والوضع لا يزال كما هو عليه في المنطقة منذ أكثر من عام

LBCI
أمن وقضاء
13:11

خطف سوريين في البقاع الشمالي

LBCI
امن وقضاء
14:31

اطلاق سوريين خُطفا على طريق رياق - القاع الدولية..

LBCI
منوعات
10:37

ظنّت أنها تعاني من أعراض انقطاع الطمث... امرأة تكتشف إصابتها بالسرطان بشكل مفاجئ (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

تغيير ضباط النافعة فساد أو...؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More