النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: لا مكان للفتنة في جبيل والذي لم يحصل في الحرب اللبنانية المشؤومة رغم قساوتها حتمًا لن نسمح بأن يحصل في السلم

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النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: المشكل هو بين مشروعين الأول مشروع يريد أن يحفظ لبنان والثاني مشروع "رح يطيّر لبنان إذا كان بعد ما طيّرو" ومشكلتنا بالمشروع الثاني هي بالمغامرات التي لا حدود لها