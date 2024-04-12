النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: المشكل هو بين مشروعين الأول مشروع يريد أن يحفظ لبنان والثاني مشروع "رح يطيّر لبنان إذا كان بعد ما طيّرو" ومشكلتنا بالمشروع الثاني هي بالمغامرات التي لا حدود لها

النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: لا مكان للفتنة في جبيل والذي لم يحصل في الحرب اللبنانية المشؤومة رغم قساوتها حتمًا لن نسمح بأن يحصل في السلم

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