النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: أزمة النزوح كبيرة وخطيرة فقد أصبحنا رهائن في بلدنا والأسوأ أننا سنصبح غرباء

النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: بعد 13 سنة قمنا بأكثر من واجبنا الإنساني وقد أصبح بإمكان النازحين السوريين العودة إلى بلادهم طالما "هني طالعين نازلين على سوريا" وعودتهم واجب المجتمع الدولي

النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: بعد 13 سنة قمنا بأكثر من واجبنا الإنساني وقد أصبح بإمكان النازحين السوريين العودة إلى بلادهم طالما "هني طالعين نازلين على سوريا" وعودتهم واجب المجتمع الدولي

النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: المشكل هو بين مشروعين الأول مشروع يريد أن يحفظ لبنان والثاني مشروع "رح يطيّر لبنان إذا كان بعد ما طيّرو" ومشكلتنا بالمشروع الثاني هي بالمغامرات التي لا حدود لها