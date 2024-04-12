جعجع: الحلول الجذرية والفعلية بحاجة إلى وقت وجهد ونفس طويل ولا أحد يراهن على تعبنا وتراجعنا

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

"راهبة" ثمانينية نقلت جثة "راهبة" أخرى في حقيبة... وبعد التحقيق في جريمة قتل ظهرت الحقيقة المأساوية! (فيديو)

النائب زياد حواط بعد مراسم دفن باسكال سليمان: بعد 13 سنة قمنا بأكثر من واجبنا الإنساني وقد أصبح بإمكان النازحين السوريين العودة إلى بلادهم طالما "هني طالعين نازلين على سوريا" وعودتهم واجب المجتمع الدولي