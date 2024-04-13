ميقاتي: نعمل على حلّ أزمة النازحين بالاتصالات الدولية التي نقوم بها والحل الاساسي هو باعتبار معظم المناطق في سوريا آمنة لترحيل السوريين الذين لا يأدون أي عمل او لا يعملون ضمن القانون

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