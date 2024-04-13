الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير"

آخر الأخبار
2024-04-13 | 03:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية &quot;تدهور بشكل كبير&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
قائد الأركان الأوكراني: الوضع على الجبهة الشرقية "تدهور بشكل كبير"

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الأركان

الأوكراني:

الوضع

الجبهة

الشرقية

"تدهور

كبير"

LBCI التالي
بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!
هولندا تغلق سفارتها في طهران غدا في إجراء احترازي
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:38

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ‏‏‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
أخبار دولية
08:28

الشرطة تطلق الرصاص على مهاجم قتل 6 أشخاص طعنًا في سيدني

LBCI
آخر الأخبار
08:28

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 4 أهداف لحزب الله في جنوب لبنان من بينها مبان عسكرية

LBCI
أخبار دولية
08:16

وزير الخارجية الإسرائيلي: على الاتحاد الأوروبي والعالم الحر إعلان الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
08:38

المقاومة الإسلامية: إستهدفنا ‏‏‏موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وحققنا إصابة مباشرة

LBCI
آخر الأخبار
08:28

الجيش الإسرائيلي: قصفنا 4 أهداف لحزب الله في جنوب لبنان من بينها مبان عسكرية

LBCI
آخر الأخبار
07:23

عائلة باسكال سليمان تستمر بتقبل التعازي برحيله في قاعة كنيسة سيدة إيليج في ميفوق في جبيل

LBCI
أخبار دولية
07:07

الجيش الإسرائيلي: إيران ستتحمل عواقب أي تصعيد

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
08:13

الجيش الإسرائيلي يعلن العثور على المستوطن الإسرائيلي "مقتولا" في الضفة الغربية

LBCI
آخر الأخبار
06:33

رويترز: وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية تؤكد أن الحرس الثوري سيطر على سفينة "مرتبطة بإسرائيل"

LBCI
آخر الأخبار
16:12

حزب الله: المقاومة شنّت هجوماً جوياً بمسيرات إنقضاضية على قاعدة راموت نفتالي

LBCI
أخبار دولية
02:35

زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب منطقة زيزانغ الصينية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
06:10

الحرس الثوري الإيراني يعلن الاستيلاء على سفينة "مرتبطة" باسرائيل في الخليج

LBCI
أخبار دولية
03:20

السوداني يغادر إلى الولايات المتحدة الأميركية في زيارة رسمية

LBCI
أخبار لبنان
02:34

ميقاتي من بكركي: جريمة قتل سليمان مدانة... والدولة هي قارب الإنقاذ

LBCI
أخبار دولية
15:20

بايدن لإيران.. "لا تفعلوا ذلك"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:45

إسرائيل تدخل ذروة حال الذعر والقلق والجهوزية في مواجهة إحتمال رد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

كيف تستعد القيادة الإيرانية للرد على ضرب قنصليتها في دمشق؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

هل البيت الابيض على علم بمعطيات الرد الإيراني المتوقع على إسرائيل؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

إسرائيل قلقة..

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

كيف هي استعدادات إسرائيل لضربة ايرانية محتملة؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
اقتصاد
09:31

مصرف لبنان يحذر من تبعات التأخر في معالجة ملفات الدعم والازمة المصرفية

LBCI
أخبار دولية
11:47

عقوبات أميركية على أبو عبيدة ومسؤولين بوحدة الطائرات المسيرة بحماس

LBCI
آخر الأخبار
16:41

وكالة رويترز تبلغ موظفيها في البصرة أن الصواريخ الإيرانية ستمر من أجواء المدينة وتطلب منهم الاستعداد

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
صحف اليوم
14:59

مولوي لـ"الشرق الأوسط": التحقيقات بمقتل باسكال سليمان لا تزال أولية...وهناك مسؤولية على سوريا لملاحقة العصابات

LBCI
صحف اليوم
23:55

اغتيال سرور... كمين مالي نصبته امرأة ببصمات "الموساد" (الشرق الأوسط)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

محمد سرور استدرج بكمين محكم في جريمة منظمة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More