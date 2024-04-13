"سانا": انفجار عبوة ناسفة بسيارة في ساحة الهدى في منطقة المزة بدمشق والأضرار اقتصرت على الماديات

الشرطة‭ ‬الباكستانية: مسلحون يقتلون 9 رجال بعد خطفهم من حافلة متجهة إلى إيران

الشرطة‭ ‬الباكستانية: مسلحون يقتلون 9 رجال بعد خطفهم من حافلة متجهة إلى إيران

بعد أن تحدّى توقعات الأطباء... وفاة أكبر توأم ملتصق في العالم عن عمر 62 عامًا!