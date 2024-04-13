المقاومة الاسلامية: نفذنا هجومًا جويًا ‏بمسيرات انقضاضية على مبنى في مستعمرة حانيتا اتخذه العدو الإسرائيلي مقرًا مستحدثًا لقواته ‏وأوقعنا من فيه بين قتيل وجريح

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