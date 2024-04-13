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o
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o
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o
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" كما التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
آخر الأخبار
2024-04-13 | 12:10
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنىً يستخدمه جنود العدو الإسرائيلي في مستعمرة "شتولا" كما التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وحققنا إصابة مباشرة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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