الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

فادي الحسن لـ"النهار": لا إلغاء رحلات حتى الآن من مطار رفيق الحريري الدولي

آخر الأخبار
2024-04-13 | 15:58
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
فادي الحسن لـ&quot;النهار&quot;: لا إلغاء رحلات حتى الآن من مطار رفيق الحريري الدولي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
فادي الحسن لـ"النهار": لا إلغاء رحلات حتى الآن من مطار رفيق الحريري الدولي

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الحسن

لـ"النهار":

إلغاء

رحلات

الحريري

الدولي

LBCI التالي
ديفيد بيكهام لأبنائه الثلاثة: "احرصوا على الاعتناء بشقيقتكم الصغيرة" (صورة)
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تتلقى تقريرا عن حادث على بعد 50 ميلا بحريا شمال شرقي الفجيرة في الإمارات
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:56

الحوثيون يطلقون مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل تزامناً مع الهجوم الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

LBCI
آخر الأخبار
17:52

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا

LBCI
آخر الأخبار
17:49

الجيش الاسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
17:56

الحوثيون يطلقون مسيّرات من اليمن باتجاه إسرائيل تزامناً مع الهجوم الإيراني

LBCI
آخر الأخبار
17:53

الدفاعات الجوية المصرية في حالة تأهب قصوى

LBCI
آخر الأخبار
17:52

المقاومة الاسلامية: استهدفنا مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا

LBCI
آخر الأخبار
17:49

الجيش الاسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-04-12

امرأة حامل تتشاجر مع حماتها لحظة إعلانها عن اسم المولود... إليكم ما حصل!

LBCI
عالم الطبخ
2023-12-15

فطيرة الكيش مع سلطة الباناشيه اللذيذة... على طريقة الشيف فادي زغيب!

LBCI
خبر كاذب
2023-06-23

توضيح من وزارة الزراعة حول حركة أسماك القرش في السواحل اللبنانية

LBCI
فنّ
2024-03-30

رحلة انتقام الهرايسي مستمرّة في العربجي... طارق مرعشلي ضيف "قبل وبعد بودكاست" مع دومينيك أبو حنا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:01

الجيش الإسرائيلي: ايران شنت هجوماً علينا ونتحرّك ضد عمليات إطلاق

LBCI
أخبار دولية
16:26

فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:38

سفينة بيد إيران.. والسبب؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

وسام الاستحقاق الوطني من رتبة ضابط أكبر للشاعرة والكاتبة من أصول لبنانية فينوس خوري

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

مسرحية وجدي معّوض ممنوعة في بيروت

LBCI
رياضة
13:42

في حياته ووفاته لاعب الفوتبول الاميركي او جي سيمبسون يتصدر اخبار وسائل الاعلام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

جريمة قتل باسكال سليمان أشعلت الشارع وأطفأت الـ Delivery

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

انتخابات المهندسين معركة سياسية بتلوينة نقابية؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

باسيل يدعو الى قرار دولي لحماية لبنان من الحرب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
16:13

الجيش الإسرائيلي: الجيش وسلاح الجو على استعداد للتهديدات الإيرانية المتوقع وصولها خلال ساعات وسنمنع اي مسيرة من بلوغ اسرائيل لكن ننبه إلى أن الدفاع لن يكون 100%

LBCI
خبر عاجل
15:54

إيران تشن هجوما على اسرائيل عبر إطلاق عشرات المسيرات

LBCI
خبر عاجل
17:13

وزارة الاشغال: الأجواء اللبنانية أغلقت أمام الطائرات الآتية والمغادرة والعابرة للأجواء اللبنانية اعتباراً من الساعة الواحدة من فجر الأحد

LBCI
خبر عاجل
05:55

إيران هاجمت بطائرة مروحية سفينة مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية بالقرب من مضيق هرمز

LBCI
خبر عاجل
16:17

رويترز: عدد من المسيرات يحلق من اتجاه إيران فوق محافظة السليمانية العراقية

LBCI
أخبار دولية
16:26

فيديوهات تظهر المسيرات الايرانية باتجاه اسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
05:47

إذاعة الجيش الإسرائيلي: السفينة التي هاجمتها القوات الإيرانية بالقرب من مضيق هرمز مملوكة جزئيا لجهة إسرائيلية

LBCI
آخر الأخبار
16:41

مصدران أمنيان لرويترز: الدفاع الجوي الأردني مستعد لاعتراض وإسقاط أي مسيرات أو طائرات إيرانية تنتهك مجاله الجوي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More