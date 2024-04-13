وزير الدفاع الإيراني: أي بلد سيفتح مجاله الجوي أو اراضيه أمام هجمات إسرائيلية على إيران سيتلقى رد طهران الحازم

بيرم: لا ندعو الى الفتنة والحرب الأهلية بل نفدي بدمائنا كل لبنان

بيرم: لا ندعو الى الفتنة والحرب الأهلية بل نفدي بدمائنا كل لبنان

أ.ب عن مسؤول دفاعي بالشرق الأوسط: إيران تقف وراء غارة بطائرة مروحية على سفينة بالقرب من مضيق هرمز