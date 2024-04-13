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الجيش الاسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

آخر الأخبار
2024-04-13 | 17:49
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الجيش الاسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان
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الجيش الاسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل على الحدود مع لبنان

 
 
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