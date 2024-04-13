الصواريخ والمسيّرات الإيرانية في أجواء اسرائيل والضفة الغربية والقدس ومناطق أخرى (فيديوهات)

مشاهد للصواريخ الإيرانية فوق قبة الصخرة في القدس، متجهة إلى المستوطنات الإسرائيلية.#الرد_الإيراني pic.twitter.com/IUZjQSrsvZ
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 13, 2024
مشاهد للصواريخ الإيرانية فوق قبة الصخرة في القدس، متجهة إلى المستوطنات الإسرائيلية.#الرد_الإيراني pic.twitter.com/IUZjQSrsvZ
الصواريخ الإيرانية تمر في سماء بيت لحم متوجهة إلى الأهداف في كيان الاحتلال#الرد_الإيراني pic.twitter.com/KSxcCJifWl
— قناة الميادين (@AlMayadeenNews) April 13, 2024
الصواريخ الإيرانية تمر في سماء بيت لحم متوجهة إلى الأهداف في كيان الاحتلال#الرد_الإيراني pic.twitter.com/KSxcCJifWl
Iranian missiles seen in the skies over Jerusalem.
📹 via social media pic.twitter.com/SewUbflkCF
— The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) April 13, 2024
Iranian missiles seen in the skies over Jerusalem.
📹 via social media pic.twitter.com/SewUbflkCF