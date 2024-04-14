البنتاغون: القوات الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن

وزير الدفاع الأميركي يدعو إيران إلى نزع فتيل تصعيد الوضع ويقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع طهران

وزير الدفاع الأميركي يدعو إيران إلى نزع فتيل تصعيد الوضع ويقول إن الولايات المتحدة لا تسعى إلى حرب مع طهران

سي إن إن عن مسؤول أميركي: بايدن أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران