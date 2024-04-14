وزير الدفاع الإسرائيلي: تصدينا للموجة الكبيرة الأولى من الهجمات الجوية الإيرانية والمواجهة لم تنته بعد

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها

وزير الدفاع الأميركي: لا نسعى لصراع مع إيران لكننا لن نتردد في التحرك لحماية قواتنا ودعم الدفاع عن إسرائيل