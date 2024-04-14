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20
o
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20
o
كسروان
20
o
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23
o
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o
البقاع
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها
آخر الأخبار
2024-04-14 | 00:24
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المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إيران أطلقت أكثر من 300 صاروخ ومسيرة على إسرائيل و99% منها تم صدها
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