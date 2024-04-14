الجيش الإسرائيلي: إيران أقدمت على فعل في غاية الخطورة يدفع المنطقة نحو التصعيد

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا ‏استهدفوا فجر الأحد مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏

المقاومة الإسلامية:‏ مجاهدونا ‏استهدفوا فجر الأحد مقر الدفاع الجوي والصاروخي في ثكنة كيلع ‏في الجولان السوري المحتل بعشرات صواريخ الكاتيوشا ‏

الجيش الإسرائيلي: بعض عمليات الإطلاق التي تمت ليلا كانت من العراق واليمن إلى جانب إيران