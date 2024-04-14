متحدث باسم طيران الإمارات: الشركة ألغت بعض الرحلات وأعادت توجيه أخرى بعد إغلاق المجالات الجوية في الآونة الأخيرة

ما حقيقة مقاطعة سوريا للإعلامي سامي كليب؟... هذا ما كشفه الأخير في المجهول!

ما حقيقة مقاطعة سوريا للإعلامي سامي كليب؟... هذا ما كشفه الأخير في المجهول!

متحدث باسم طيران الإمارات: نراقب الوضع عن كثب ونبذل كل الجهود لضمان أقل قدر ممكن من الإزعاج للعملاء بعد إغلاق المجال الجوي في الآونة الأخيرة