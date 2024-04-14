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غارة اسرائيلية على منطقة سرعين

آخر الأخبار
2024-04-14 | 03:25
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غارة اسرائيلية على منطقة سرعين
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غارة اسرائيلية على منطقة سرعين

 
 
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