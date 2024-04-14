رويترز: مطار الإمام الخميني الدولي في إيران يلغي الرحلات الجوية حتى صباح الغد

الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

الخارجية الروسية تدعو إلى "ضبط النفس" بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل

الراعي: الوحدة الوطنية تقتضي عدم انحياز الدولة إلى أي من المواقف في الأزمات الدوليّة والإقليميّة