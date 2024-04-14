يونايتد إيرلاينز: ألغينا رحلتنا إلى تل أبيب اليوم

البنتاغون: القوات الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن

البنتاغون: القوات الأميركية في الشرق الأوسط اعترضت عشرات الصواريخ والطائرات المسيرة أطلقت من إيران والعراق وسوريا واليمن

سي إن إن عن مسؤول أميركي: بايدن أبلغ نتنياهو أن الولايات المتحدة لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران