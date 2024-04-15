كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: سنواصل بذل جهود للتواصل مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل تصعيد الوضع في الشرق الأوسط

"رويترز" نقلا عن مصادر: وزيرة الخارجية اليابانية ترجئ زيارة إلى البحرين في ظل أزمة الشرق الأوسط

"رويترز" نقلا عن مصادر: وزيرة الخارجية اليابانية ترجئ زيارة إلى البحرين في ظل أزمة الشرق الأوسط

من شارع الهرم إلى مسلسل واقعي ولكن"… ناصر الدوسري يتحدث عن زمنه وهذا ما تقاضاه مقابل اول دور تمثيلي!