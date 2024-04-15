ماكرون: إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة

فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع

فادي حنا بعد فوزه بمنصب نقيب المهندسين في بيروت: أنا نقيب للجميع

ماكرون: سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد وإقناع إسرائيل بعدم الرد على الضربة الإيرانية