التحكم المروري: سقوط حمولة عن شاحنة على اوتوستراد بسوس باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري في المحلة

وزير خارجية بريطانيا كاميرون: هجوم إيران كان فاشلا ونحث إسرائيل على عدم التصعيد

وزير خارجية بريطانيا كاميرون: هجوم إيران كان فاشلا ونحث إسرائيل على عدم التصعيد

ماكرون: علينا أن نقف إلى جانب إسرائيل لضمان حمايتها قدر استطاعتنا وسأجري محادثات اليوم مع نتنياهو وفرنسا على اتصال أيضا بدول أخرى في المنطقة