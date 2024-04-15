القبض على أحد المطلوبين بجرائم سرقة ومحاولة قتل في بئر حسن

تمكنت قوى الأمن الداخلي من توقيف المدعو ح. ع. (مواليد عام 1996، لبناني) وهو مطلوب بجرائم سرقة، ومحاولة قتل.



وفي التفاصيل، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في بئر حسن. بتفتيشه، ضُبط بحوزته حبّة بنية اللون يُرجَّح أنّها من مادّة حشيشة الكيف، وظرف نايلون يستخدم للمخدّرات، و"شفرة" ذات قبضة بلاستيكية زرقاء اللون، ومبلغ مالي.



بالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.