وزيرة خارجية ألمانيا: النظام الإيراني أوصل المنطقة إلى حافة الهاوية بهجومه الأخير على إسرائيل

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وزير الداخلية خلال اللقاء التشاوري: من أصل مليوني نازح سوري فقط ٣٠٠ ألف لديهم إقامة و٨٠٠ ألف مسجلين ومليون و٢٠٠ ألف غير مسجلين