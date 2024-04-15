المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: جرى احتجاز السفينة إم.إس.سي أريس لانتهاكها القوانين البحرية

الخارجية الإيرانية: لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الرد على إسرائيل

الخارجية الإيرانية: لم يجر ترتيب اتفاق مسبق مع أي دولة قبل الرد على إسرائيل

المستشار الألماني: أحذر إيران من أي هجوم آخر على إسرائيل وعلى إسرائيل أيضا أن تسهم في خفض التصعيد