جلسة لمجلس الوزراء يوم الجمعة ٢٦ نيسان

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السفير المصري يستضيف في دار سكنه بدوحة الحص اجتماعات سفراء الخماسية بعدد من الكتل النيابية وذلك يوم الثلاثاء ١٦ نيسان اعتبارا من الساعة ١٢ ظهراً