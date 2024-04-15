الخارجية الإيرانية: لم يكن هناك تفاهم مسبق مع أي طرف آخر بشأن ردنا على الهجوم الإسرائيلي على قنصليتنا بدمشق وهدفنا من الرد كان تحذير الكيان الإسرائيلي من تداعيات تجاوزه الخطوط الحمراء

المقاومة الإسلامية:‏ زرع عدد من العبوات الناسفة في ‏منطقة تل إسماعيل المتاخم للحدود مع فلسطين المحتلة داخل الأراضي اللبنانية وعند تجاوز قوة ‏تابعة للواء غولاني الحدود ووصولهم الى موقع العبوات تم تفجيرها بهم مما أدى الى وقوع أفرادها ‏بين قتيل وجريح

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