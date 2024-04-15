هيئة البث الإسرائيلية: تأجيل لقاء نتنياهو مع زعماء المعارضة بشأن التوتر مع إيران لازدحام جدول أعماله

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: سنواصل بذل جهود للتواصل مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل تصعيد الوضع في الشرق الأوسط

كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: سنواصل بذل جهود للتواصل مع إيران في إطار الجهود الدبلوماسية لنزع فتيل تصعيد الوضع في الشرق الأوسط

من شارع الهرم إلى مسلسل واقعي ولكن"… ناصر الدوسري يتحدث عن زمنه وهذا ما تقاضاه مقابل اول دور تمثيلي!