الوكالة الوطنية للإعلام: غارتان إسرائيليتان على ميس الجبل وطيرحرفا

ماكرون: إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة

ماكرون: إيران ردت على الضربة الإسرائيلية في دمشق بطريقة غير متناسبة

ماكرون: سنبذل كل ما في وسعنا لتجنب التصعيد وإقناع إسرائيل بعدم الرد على الضربة الإيرانية