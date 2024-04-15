هيئة البث الاسرائيلية: هناك استعداد إسرائيلي للرد على الهجوم الإيراني خلال وقت قصير وتوقعات برد إيراني إضافي

التحكم المروري: سقوط حمولة عن شاحنة على اوتوستراد بسوس باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري في المحلة

التحكم المروري: سقوط حمولة عن شاحنة على اوتوستراد بسوس باتجاه بيروت ما تسبب بازدحام مروري في المحلة

ماكرون: علينا أن نقف إلى جانب إسرائيل لضمان حمايتها قدر استطاعتنا وسأجري محادثات اليوم مع نتنياهو وفرنسا على اتصال أيضا بدول أخرى في المنطقة