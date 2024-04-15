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غارة إسرائيلية على بلدة حانين ومعلومات أولية عن وقوع إصابات
آخر الأخبار
2024-04-15 | 17:00
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غارة إسرائيلية على بلدة حانين ومعلومات أولية عن وقوع إصابات
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