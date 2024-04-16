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o
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رئيس كوريا الجنوبية يأمر باتخاذ ردود وقائية من عوامل الخطر الناتجة عن الوضع في الشرق الأوسط
آخر الأخبار
2024-04-16 | 00:55
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رئيس كوريا الجنوبية يأمر باتخاذ ردود وقائية من عوامل الخطر الناتجة عن الوضع في الشرق الأوسط
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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