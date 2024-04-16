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وزيرة الخزانة الأميركية: أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية ونحن سنستخدم العقوبات ونعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار

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2024-04-16 | 02:07
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وزيرة الخزانة الأميركية: أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية ونحن سنستخدم العقوبات ونعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار
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وزيرة الخزانة الأميركية: أفعال إيران تهدد الاستقرار في الشرق الأوسط وقد تتسبب في تداعيات اقتصادية ونحن سنستخدم العقوبات ونعمل مع الحلفاء لمواصلة عرقلة أنشطتها الخبيثة والمزعزعة للاستقرار

 
 
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