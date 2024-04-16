أبي رميا للـLBCI: أنتمي الى عائلة سياسية تُعدّ أول من دقّ ناقوس الخطر بالنسبة للوجود السوري في لبنان في الوقت الذي كانت القوى السياسية الاخرى ترحب به

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