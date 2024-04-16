الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
جبل لبنان
23
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33843 فلسطينيا وإصابة 76575 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
آخر الأخبار
2024-04-16 | 06:01
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة الصحة في غزة: مقتل 33843 فلسطينيا وإصابة 76575 في الهجوم الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الاول
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الصحة
33843
فلسطينيا
وإصابة
76575
الهجوم
الإسرائيلي
القطاع
تشرين
الاول
التالي
بعد الترويج لعلامتها التجارية في "كوتشيلا"... فريق كاندل جينر مُتهم بإتلاف لوحة جدارية
سيارة عبد الله بالخير تصدم الجمهور.. هيكلها الخارجي من الجوخ! (فيديو)
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:39
بايدن: أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
آخر الأخبار
09:39
بايدن: أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
0
آخر الأخبار
09:29
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو في حرش حانيتا بالاسلحة الصاروخية
آخر الأخبار
09:29
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو في حرش حانيتا بالاسلحة الصاروخية
0
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
0
فنّ
09:27
الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
فنّ
09:27
الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:39
بايدن: أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
آخر الأخبار
09:39
بايدن: أميركا تفرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قادة وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني
0
آخر الأخبار
09:29
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو في حرش حانيتا بالاسلحة الصاروخية
آخر الأخبار
09:29
المقاومة الإسلامية: استهداف تجمع لجنود العدو في حرش حانيتا بالاسلحة الصاروخية
0
فنّ
09:27
الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
فنّ
09:27
الفرنكوفونية ما زالت حية في تركيا... هذا ما عكسته جائزة "غونكور"
0
علوم وتكنولوجيا
09:14
بحثًا عن فرص جديدة لشركاته... إيلون ماسك يتحضر لزيارة الهند قريبًا
علوم وتكنولوجيا
09:14
بحثًا عن فرص جديدة لشركاته... إيلون ماسك يتحضر لزيارة الهند قريبًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-04-16
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
منوعات
2024-04-16
حفل زفاف تحول الى جنازة بلمح البصر... كانت العروس ترقص بفرح ثم حلّت المصيبة!
0
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
خبر عاجل
09:27
الاليزيه: ماكرون سيستقبل رئيس الوزراء اللبناني وقائد الجيش الجمعة
0
منوعات
2024-03-28
العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)
منوعات
2024-03-28
العروس اختارته لها... شابة تحضر حفل زفاف بفستان مكشوف للغاية: كيف كان ردّ فعل الحاضرين؟ (صور)
0
منوعات
15:35
نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل
منوعات
15:35
نجاح مسلسل "فولاوت" يُعيد سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة إلى الواجهة... إليكم التفاصيل
بالفيديو
d-none hideMe
0
امن وقضاء
07:30
مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية
امن وقضاء
07:30
مولوي: لن نسمح بتوترات أمنية على الأراضي اللبنانية
0
أخبار لبنان
06:23
منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص
أخبار لبنان
06:23
منتج مسلسل "مرحبا دولة" فراس حاطوم: سلمنا المضبوطات وبينها حذائي الخاص
0
أخبار لبنان
05:56
السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
أخبار لبنان
05:56
السفير المصري من البياضة: لفصل الأحداث في الجنوب عن الملف الرئاسي
0
أخبار لبنان
05:55
فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها
أخبار لبنان
05:55
فرنجية من بكركي: لم نقاطع بكركي بل لجنة اجتمعت تحت رايتها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
تقارير نشرة الاخبار
13:47
باريس سان جيرمان يرد التحية لبرشلونة بطريقة مشابهة لريمونتادا ٢٠١٧ من دوري ابطال أوروبا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
تقارير نشرة الاخبار
13:42
عن عاصفة الإمارات غير المسبوقة…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
تقارير نشرة الاخبار
13:39
موظفو المؤسسة العامة للإسكان مضربون والأضرار تصيب المواطنين والمتوفّين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:39
مشروع زراعي جديد لمنظمة مالطا لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
تقارير نشرة الاخبار
13:37
الانتخابات البلدية الى التأجيل مجددًا
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
منوعات
11:13
بعد العاصفة المرعبة... "ظاهرة غريبة" في السعودية: "شوف الأرض كيف تهتز!" (فيديو)
2
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
فنّ
12:35
مايا دياب تُعلن موعد زفافها؟ (صور)
3
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
أخبار لبنان
12:32
شركة طيران الشرق الأوسط تعدّل موعد إقلاع رحلتها إلى دبي
4
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
حال الطقس
01:25
الكتل الهوائية الحارة تنحسر اليوم... وتعود الأسبوع المقبل
5
خبر عاجل
06:55
مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق
خبر عاجل
06:55
مصادر باسيل للـLBCI: السفراء الاربعة من اللجنة الخماسية تبلغوا من باسيل تأييده الحوار في حال وجود ضمانات بانه سيفضي الى جلسة انتخاب رئيس جمهورية لتكريس توافق مسبق او عن طريق التصويت اذا تعذّر التوافق
6
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
صحف اليوم
00:06
باسيل سيطرد بو صعب (نداء الوطن)
7
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
خبر عاجل
05:13
معلومات للـLBCI: بعد انتهاء اللقاء مع كتلة الوفاء للمقاومة سيعقد لدى السفير المصري إجتماع للسفراء الخمسة بعيدًا من الإعلام في ختام هذه الجولة من اللقاءات
8
فنّ
11:39
ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)
فنّ
11:39
ظهور نادر للأسطورة كلينت إيستوود... لن تصدقوا كيف أصبح في سنّ الـ94! (صور)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More