وزير خارجية السعودية: ينبغي بذل المزيد من الجهود لوضع نهاية لمعاناة سكان غزة

رأى وزير الخارجية السعوديّ أنّ الجهود الدولية لوقف إطلاق النار، في قطاع غزة، غير كافية على الإطلاق.



ودعا، خلال مؤتمر صحافيّ، مع نظيره الباكستانيّ، في إسلام اباد إلى بذل جهود، للتهدئة.