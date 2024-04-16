غارة اسرائيلية على منزل ببلدة ياطر وغارة ثانية على منزل في حي المشاع بين بلدتي مجدل زون والمنصوري

تأثير خطير لمضاعفات الحمل على عمر النساء... هذا ما كشفته دراسة حديثة

تأثير خطير لمضاعفات الحمل على عمر النساء... هذا ما كشفته دراسة حديثة

أبي رميا للـLBCI: أنتمي الى عائلة سياسية تُعدّ أول من دقّ ناقوس الخطر بالنسبة للوجود السوري في لبنان في الوقت الذي كانت القوى السياسية الاخرى ترحب به