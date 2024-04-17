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o
جبل لبنان
24
o
متن
23
o
كسروان
23
o
الشمال
26
o
الجنوب
25
o
البقاع
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 8 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
آخر الأخبار
2024-04-17 | 00:19
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احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيل و8 جرحى في 8 حوادث في الساعات الـ24 الماضية
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