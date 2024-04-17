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النائب محمد خواجة للـLBCI: المنظومات الاميركية والفرنسية والبريطانية أسقطت المسيرات وبعض الصواريخ الايرانية لذا لا تستطيع اسرائيل أن تنسب فعل الاسقاط لها

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2024-04-17 | 02:51
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النائب محمد خواجة للـLBCI: المنظومات الاميركية والفرنسية والبريطانية أسقطت المسيرات وبعض الصواريخ الايرانية لذا لا تستطيع اسرائيل أن تنسب فعل الاسقاط لها
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النائب محمد خواجة للـLBCI: المنظومات الاميركية والفرنسية والبريطانية أسقطت المسيرات وبعض الصواريخ الايرانية لذا لا تستطيع اسرائيل أن تنسب فعل الاسقاط لها

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

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