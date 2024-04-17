هيئة البث الإسرائيلية: وزراء في الحكومة طالبوا نتنياهو باستهداف منشآت حساسة في إيران

شركة مصر للطيران: تعليق الرحلات بين القاهرة ودبي موقتا لحين تحسن الأحوال الجوية في الإمارات

شركة مصر للطيران: تعليق الرحلات بين القاهرة ودبي موقتا لحين تحسن الأحوال الجوية في الإمارات

هيئة البث الإسرائيلية: الاتحاد الأوروبي أكد أنه سيذهب بعيدا في العقوبات ضد إيران للتهدئة