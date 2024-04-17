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o
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حماس: رئيس المكتب السياسي للحركة التقى وزير الخارجية التركي وبحثا الحرب على غزة وجهود الإغاثة ووقف إطلاق النار
آخر الأخبار
2024-04-17 | 11:04
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حماس: رئيس المكتب السياسي للحركة التقى وزير الخارجية التركي وبحثا الحرب على غزة وجهود الإغاثة ووقف إطلاق النار
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