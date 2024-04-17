توقيف عدد من الأشخاص مشتبه بتورطهم في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش

ضمن إطار المتابعة الأمنية والتحقيق من قبل مديرية المخابرات في جريمة قتل المواطن ياسر الكوكاش في بلدة العزونية - عاليه، أوقفت المديرية أشخاصًا للاشتباه بتورطهم في الجريمة، وقد اعترف اثنان منهم بالمشاركة فيها.



وتُواصل المديرية التحقيق في الجريمة بإشراف القضاء المختص، وتعمل على توقيف بقية المتورطين.