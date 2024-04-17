حواط لـ"حوار المرحلة": عصابة السرقة لا تقتل ولدينا أسئلة عديدة مشروعة ونحن لا نتهم أحداً بالمباشر ولسنا عاتبين على قائد الجيش بل على الوضع الذي وصلنا اليه

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