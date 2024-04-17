حواط لحوار المرحلة : أطمئن اللبنانيين أنّنا نعمل مع الإدارات المحلية لضبط الأعداد الهائلة للسوريين غير الشرعيين ففي جبيل أصبح ممنوعًا أن يبقى أي سوريّ لا يحمل أوراقًا شرعية

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