حواط لـ"حوار المرحلة": نحن نسعى للدولة ولأجهزة تحمي المواطنين ونحن "قدّ" كل مواجهة تحمي لبنان وليتوقفوا عن تهديدنا و"أعلى ما في خيلهم يركبوا"

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